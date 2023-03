Porto International Youth Cup 2023 conta com um cartaz de luxo

O Porto International Youth Cup 2023 está marcado para os próximos dias 6,7 e 8 de abril, no Complexo Desportivo do SC Rio Tinto , e contará com um cartaz de luxo, à semelhança do que aconteceu no ano passado.Ao todo, o torneio destinado a crianças até aos 12 anos será disputado por 12 equipas, com destaque para os três grandes portugueses (Benfica, FC Porto e Sporting), para além de Sp. Braga, V. Guimarães, Salgueiros, SC Rio Tinto e Gondomar SC. Isto no quadro nacional.Quanto à representação estrangeira, essa ficará a cargo do Wolverhampton (Inglaterra), Deportivo da Corunha (Espanha) e das prestigiadas academias do Prestige Football Academy, da Holanda, e Lion City Sailors, de Singapura.O evento, que tem como padrinho o antigo internacional português Domingos Paciência, é organizado pela LGSP Sports em parceria com o IFT (Individual Football Training), o SC Rio Tinto e a Câmara Municipal de Gondomar, e tem como objetivo reforçar o Porto International Youth Cup como um torneio de referência para os mais jovens no norte do país, dentro do que acontece com o conhecido Torneio da Pontinha, na região de Lisboa.Refira-se que a cerimónia de abertura terá lugar no Complexo Desportivo do SC Rio Tinto, no dia 6 de abril, às 8h30.