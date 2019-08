Portugal conquista 4.º lugar no Mundial de futebol de rua

Portugal conquistou, no sábado, em Cardiff, no País de Gales, o quarto lugar no campeonato mundial de futebol de rua, do qual o México saiu vencedor.Depois de um empate a sete bolas no tempo regulamentar, a Rússia acabou por derrotar a seleção nacional nas grandes penalidades, anunciou a associação Cais, embaixadora do futebol de rua em Portugal.Apesar de não ter alcançado o pódio, Portugal voltou a ver reconhecido o trabalho a nível individual, com a eleição de Ricardo Fernandes como "melhor guarda-redes" da edição de 2019, indicou a mesma associação.O México sagrou-se campeão mundial, ao vencer o Chile por 5-1.Antes de partirem para o País de Gales, os jogadores e a equipa técnica portuguesa foram recebidos, em julho, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.O futebol de rua é um projeto de inclusão social destinado a pessoas com 15 anos ou mais, que vivem numa situação de fragilidade habitacional e que pertencem a um projeto social ou são acompanhadas por instituições sociais.Desenvolver competências pessoais e sociais, pertencer a um grupo social e promover a dignidade fora de um ambiente institucional são alguns dos objetivos deste projeto.Desde 2004, a associação Cais é a embaixadora do futebol de rua em Portugal.