Portugal é campeão do Mundialito de futebol de rua

Portugal sagrou-se este domingo, pela primeira vez, campeão do Mundialito de futebol de rua, depois de bater a Roménia (2-1) na final da competição que foi disputada em Fuenlabrada, Espanha.

Depois de dois 4.ºs lugares consecutivos (em 2018 e 2019), Portugal conquista o primeiro título do Mundialito da categoria.

O melhor resultado que a Seleção Nacional havia conseguido tinha sido o 2.º lugar conquistado em 2009, altura em que só perdeu com a Ucrânia, por 5-4, na final do torneio. Seguiu-se, no ano seguinte, mais um 4.º lugar, no Mundialto disputado no Rio de Janeiro (Brasil) e um 3.º posto em 2015, em Amesterdão (Holanda), onde os portugueses foram derrotados pelo Brasil, nos penáltis.