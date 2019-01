Portugal vai acolher a Soccerex em setembro

Portugal vai acolher em setembro, em Oeiras, a Soccerex, um evento mundial dedicado à indústria do futebol nas suas várias vertentes, anunciou esta quarta-feira a organização, que terá mais duas edições este ano.Além de Portugal, que acolherá o evento a 5 e 6 de setembro, a Soccerex vai passar pela China, em maio, e pelos Estados Unidos, no mês de novembro.O programa anual da Soccerex foi anunciado cerca de dois meses depois da última convenção, que reuniu em Miami, nos Estados Unidos, 91 empresas ligadas ao futebol, de 78 países, e que contou com a participação de 120 oradores.Em Portugal, a Soccerex conta com o apoio da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e é descrita pela organização como "uma reunião importante do mercado do futebol europeu, antes campeonato da Europa de 2020".A LPFP descreve o evento como "um grande feito do futebol português, que fará com que o país seja o eixo central do futebol mundial durante dois dias"."A Liga Portugal orgulha-se de ter hoje uma credibilidade internacional, que lhe permitiu entrar nesta discussão e ganhá-la, e é com natural orgulho que anunciamos a presença dos melhores oradores do mundo em Oeiras, num fórum exclusivamente dedicado ao futebol e ao seu crescimento enquanto indústria", afirmou Pedro Proença.Em declarações à assessoria de imprensa da LPFP, Rita Revie, cofundadora da Soccerex, mostrou-se entusiasmada com a passagem por Portugal."Estamos apostados em continuar os sucessos das edições na China e nos Estados Unidos e estou realmente entusiasmada por trazer a Soccerex para um novo país, que é Portugal", disse.A Soccerex foi fundada em 1995, em Inglaterra, e dedica-se à indústria do futebol nas suas várias vertentes, promovendo eventos em todo o mundo, e desenvolvendo plataformas sobre várias temáticas ligadas à modalidade.