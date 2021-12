Presidente da APAF testa positivo à Covid-19

Luciano Gonçalves estou positivo à Covid-19. O presidente da APAF não apresenta sintomas e encontra-se já em isolamento.Portugal registou sábado mais 10 mortes associadas à covid-19 e 10.016 infeções, registando os internamentos uma nova descida, indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS). Foi o terceiro dia consecutivo com mais 10 mil novos casos.O boletim epidemiológico diário da DGS revelou ainda uma diminuição do número de pessoas internadas, contabilizando 857 internamentos, menos sete do que na sexta-feira, dos quais 152 em unidades de cuidados intensivos, mais três nas últimas 24 horas.Das 10 mortes, três ocorreram na região Norte, três em Lisboa e Vale do Tejo, outras três duas no Centro, uma nos Açores e outra na Madeira.