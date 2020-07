Presidente da FPF felicita Luís Pimenta pelo cargo de selecionador sub-19 da Noruega

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou este sábado o treinador português Luís Pimenta, novo selecionador sub-19 e sub-18 da Noruega, pelo cargo que dignifica "o próprio futebol português".

"Desejo-lhe com sinceridade as maiores felicidades e os maiores êxitos, certo de que o seu habitual profissionalismo, empenho e dedicação irão dignificar e valorizar quer os treinadores portugueses, quer o próprio futebol português", disse Gomes, citado pelo 'site' da FPF.

Pimenta foi confirmado no cargo na sexta-feira, assumindo ainda funções num programa federativo de desenvolvimento de treinadores, chegando às seleções jovens após ter trabalhado, por pouco tempo, com os letões do Riga, em 2019.

O técnico de 38 anos, conhecido naquele país sobretudo por ter levado o Kongsvinger, então na segunda divisão, à final da Taça, em 2016, disse que a nomeação o enche "de orgulho e honra", através da rede social Facebook, e explicou, já citado pela federação norueguesa, que quer "começar um processo" que possa levar as seleções jovens a fases finais, como o Europeu sub-19.