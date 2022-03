Presidente da SAD do Tondela "desagradado" com empate frente ao Belenenses SAD

O presidente da SAD do Tondela, David Belenguer, disse na segunda-feira à agência Lusa que os próximos dois jogos na Liga Bwin "são decisivos" para a equipa, "tal como era este" frente ao Belenenses SAD.

"Se este jogo não era decisivo, o próximo, com o FC Porto, e os seguintes sê-lo-ão. Todos sabíamos da importância de vencer hoje, de ficar com os três pontos, mas não conseguimos conquistá-los", reagiu David Belenguer.

Em declarações à agência Lusa, Belenguer mostrou-se "desagradado" com o empate de segunda-feira com o Belenenses SAD (1-1), no encontro que encerrou a 25.ª jornada, no Estádio João Cardoso.

David Belenguer reagia assim às declarações do treinador Pako Ayestarán que, na antevisão da partida, tinha assumido que este não era "um jogo decisivo" para o Tondela e que "ainda faltam muitas jornadas" até ao final do campeonato.

Ainda assim, o presidente da SAD do clube beirão recusou-se a esclarecer se o lugar do técnico está em causa, face ao resultado com o Belenenses SAD ou ao da próxima jornada, diante do líder FC Porto, no Estádio do Dragão, no sábado.

O Tondela soma agora 21 pontos e mantém-se no 16.º e antepenúltimo lugar - de acesso ao 'play-off' de despromoção -, enquanto o Belenenses SAD ocupa o 18.º e último posto, com 16 pontos.