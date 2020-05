ProScout promove segunda edição das Scout Talks

Sem possibilidade de juntar à mesma mesa, no mesmo espaço físico, os mais variados intervenientes, a ProScout vai realizar este sábado, ao longo de todo o dia, a segunda edição das Scout Talks em versão digital. O evento, com a presença de oradores de referência no panorama nacional e internacional, poderá ser seguido em direto no canal do Youtube e na página do Facebook da ProScout.





Entre os intervenientes destacam-se várias figuras do desporto rei, nomeadamente Hélio Sousa (seleccionador do Bahrain), José Gomes (treinador do Marítimo), João Henriques (treinador do Santa Clara) e ainda Rui Vitória (treinador Al-Nassr FC).Consulte o programa completo na foto acima.