Querida, remodelei a Seleção

Qualquer pessoa meio distraída que visse o jogo da Seleção contra o Azerbaijão ia certamente estranhar a quantidade de caras novas (ou menos vistas nestas andanças) que estavam em campo. Com um tempero de experiência em certas posições, os novos miúdos da Seleção, apesar de não terem dado um grande espetáculo de futebol, cumpriram com o objetivo e mostraram que não estão aqui só de passagem, e ainda bem.





Ainda faltará um pouco para que se consigam afirmar na seleção A, mas dá um certo gozo ver que Portugal, geração após geração, consegue ter cada vez mais jogadores com capacidade de se afirmarem não só na seleção como também em grandes clubes europeus. Certo é que ainda vamos ter que esperar umas quantas gerações até aparecer um jogador que marque 770 golos oficiais (até ver). É sempre bonito acharmos que se um recorde existe, então vai ser batido. Mas quem quiser bater este, tem que jogar durante 12 épocas, a marcar 64 golos por época (até ver), mais coisa menos coisa. Por isso, boa sorte a quem vier.Pelo meio desta remodelação, acabei por deitar um olhinho aos sub-21 e, sinceramente, acho que não vale a pena falar muito, porque o discurso seria igual ao do primeiro parágrafo.Parece-me que estamos bem servidos de futuras promessas, mas isso não é tudo. Pela frente temos agora uma Inglaterra recheada de jogadores, muitos com bastante mais rodagem ao mais alto, e que precisam de recuperar os pontos perdidos frente à Suíça. De qualquer das formas, tenho confiança nas nossas esperanças e o nosso selecionador já demonstrou também saber como preparar os miúdos para estas alturas. Por isso, a minha Odd Triunfal vai novamente para os sub-21 de Portugal.