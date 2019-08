Quinas de Ouro: Ronaldo, João Félix e Bernardo Silva entre os candidatos a melhor do ano

O avançado João Félix, que trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid por 120 milhões de euros, foi esta segunda-feira um dos nomeados para o prémio de jogador do ano da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), juntamente com Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Rúben Neves.Os vencedores dos prémios que a FPF atribui em conjunto com a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF) e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) serão conhecidos na 4.ª edição da Gala das Quinas de Ouro, que se realiza a 2 de setembro, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.Campeão português com o Benfica, João Félix, de 19 anos, marcou 22 golos no clube e na seleção portuguesa na época de estreia ao mais alto nível, enquanto Cristiano Ronaldo foi campeão em Itália no primeiro ano na Juventus, anotando 28 golos no total, e Bernardo Silva ganhou tudo em Inglaterra com o Manchester City.Bruno Fernandes, com 32 golos ao serviço do Sporting, dos quais 23 no campeonato, tornou-se o médio mais concretizador de sempre numa época na Europa, enquanto Rúben Neves foi um dos mais influentes jogadores do Wolverhampton, liderado por Nuno Espírito Santo, que terminou a liga inglesa em sétimo.Entre os treinadores nomeados estão Bruno Lage, que conduziu o Benfica ao título nacional, e Fernando Santos, que levou a seleção portuguesa à vitória na Liga das Nações.As votações nas 15 categorias dos prémios, que serão feitas por treinadores, jogadores e adeptos, teve início esta segunda-feira e prolonga-se até 23 de agosto.: Rúben Neves (Wolverhampton), João Félix (Benfica/Atlético Madrid), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Bruno Fernandes (Sporting).: Jéssica Silva (Levante/Lyon), Sofia Silva (Sp.Braga), Cláudia Neto (Wolfsburgo), Dolores Silva (Atlético Madrid/Sp. Braga), Vanessa Marques (Sp. Braga): Bruno Lage (Benfica), Vítor Pereira (Shanghai SIPG), Fernando Santos (Seleção portuguesa), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk/Roma), Vítor Oliveira (P. Ferreira/Gil Vicente): Mara Vieira (Valadares Gaia), Madalena Gala (Futebol Benfica), João Marques (Benfica/Famalicão), José Paisana (Seleção portuguesa feminina sub-17), Miguel Santos (Sp. Braga): João Videira (Benfica juniores sub-19 fem), Leandro Pires (Aves sub-23), Luís Araújo (Benfica juvenis), Mário Silva (FC Porto juniores), Pedro Coelho (Sporting iniciados): Sporting, Aves sub-23, FC Porto sub-19, Seleção portuguesa, Benfica: Futebol Benfica, Valadares, Seleção portuguesa sub-17, Sp. Braga, Benfica.: Erick (Sporting), Bruno Coelho (Benfica), André Coelho (Benfica), Ricardinho (Inter Movistar), Pany Varela (Sporting).: Janice Silva (Benfica), Ana Azevedo (Vermoim), Ana Catarina (Benfica), Fifó (Benfica), Sofia Vieira (Kick Off C5).: José Luís Mendes (Seleção portuguesa sub-19), Pedro Costa (Nagoya Oceans em 18/19), Joel Rocha (Benfica), Nuno Dias (Sporting), Orlando Duarte (Nikars Riga/ Orchies Pevele): Francisco Paiva (Vermoim), Rui Ferreira (Sporting), André Teixeira (Novasemente), Bruno Fernandes (Benfica), Luís Conceição (Seleção portuguesa).: Modicus, Seleção portuguesa sub-19, Fundão, Sporting, Benfica.: Novasemente, Quinta dos Lombos, Seleção portuguesa, Seleção portuguesa sub-19, Benfica.: Madjer (Sporting), Coimbra (Sporting), Bê Martins (Sp. Braga), Jordan (Sp. Braga), Torres (Sp. Braga).: Sporting, ACD O Sótão, Sp. Braga, Seleção portuguesa, Casa Benfica Loures.