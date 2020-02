Racismo: Liga de clubes diz 'NÃO' à violência, racismo, xenofobia e intolerância

O combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância são o mote para uma campanha que vai ocorrer na 22.ª jornada das 1.ª e 2.ª ligas, disse esta quinta-feira à Lusa fonte do organizador da competição.

'NÃO' é o nome da campanha, que vai arrancar na sexta-feira, nos jogos entre Aves e V. Guimarães, da Liga NOS, e entre Vilafranquense e Farense, do segundo escalão, para os quais árbitros e jogadores vão envergar uma camisola alusiva à campanha, numa ação complementada com uma troca de galhardetes entre os capitães.

Os jogos da 22.ª jornada das competições profissionais decorrem entre sexta-feira e segunda-feira, destacando-se, no domingo, as receções de Sporting e FC Porto a Boavista e Portimonense, respetivamente, e a visita do Benfica, líder da Liga, ao Gil Vicente, na segunda-feira.