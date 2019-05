Receitas da Liga portuguesa crescem mais do que as das cinco maiores ligas na Europa

As cinco maiores ligas de futebol europeias (Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França) registaram aumentos generalizados nas receitas na época de 2017/2018. A Premier League continua a liderar com bastante distância, tendo fechado o período com 5.440 milhões de euros, de acordo com o estudo divulgado pela Deloitte.

A Bundesliga é a segunda maior e foi a que registou o aumento mais pronunciado entre as grandes ligas (13,4%). Ainda assim, um crescimento inferior ao registado pela liga portuguesa: 18%.

A beneficiar "do aumento das distribuições e das receitas de jogos, como resultado da participação na fase de grupos da Liga dos Campeões dos seus três maiores clubes (Benfica, Porto e Sporting) a Primeira Liga portuguesa sentiu um aumento das receitas de 18%, com uma maior polarização nas receitas a aumentar o desequilíbrio competitivo", realça a Deloitte no relatório publicado.

A Rússia lidera as receitas, quando excluídas as cinco maiores ligas europeias, tendo arrecadado 813 milhões de euros. A Turquia surge em segundo lugar (731 milhões) e a Holanda em terceiro (495 milhões de euros). Portugal vem logo a seguir (431 milhões).

No caso português a maior parcela de receitas vem das transmissões televisivas (225 milhões), seguem-se os patrocínios (95 milhões), as receitas de bilheteira (58 milhões) e no final outras receitas comerciais (53 milhões).

Bundesliga e La Liga reduzem diferença para a Premier League

Apesar de todas as ligas terem observado aumentos de receitas, os crescimentos registados na liga alemã e na espanhola foram superiores ao da liga inglesa. O que faz com que a diferença entre os três maiores campeonatos tenha diminuído.

A Premier League registou mesmo o menor aumento (2,62%) entre as cinco maiores ligas europeias na época 2017/2018, mas continua destacada no pódio.

A segunda maior liga é a alemã, que viu as suas receitas aumentarem 13,4% para 3.168 milhões de euros. Um valor que é 41,8% inferior ao obtido pela liga inglesa.





Segue-se a espanhola La Liga, com receitas de 3.073 milhões de euros, mais 7,26% do que no ano anterior.

A italiana Serie A angariou 2.217 milhões de euros, mais 7,5%, e a francesa Ligue 1 registou receitas de 1.692 milhões de euros (2,98%).



Autor: Negócios