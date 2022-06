Record distinguido pela ANTF

O XV Congresso da Associação Nacional de Treinadores (ANTF) terminou ontem, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, com a entrega dos prémios atribuídos desde 2018/19, mas que não puderam ser entregues devido aos constrangimentos provocados pela pandemia da Covid-19. Record foi distinguido com o prémio ‘Fernando Vaz - Órgão de Comunicação Social’, relativo à temporada 2020/21.

Os prémios, entregues por José Pereira, Toni e o Professor Neca aos laureados, distinguiram vários treinadores, um pouco por todos os quadrantes do futebol nacional. Nuno Dias, técnico do futsal do Sporting, recebeu quatro prémios, entre eles o de membro honorário da ANTF; Luís Castro, novo treinador do Benfica B, recebeu três, o primeiro deles ainda pelo V. Guimarães; Álvaro Pacheco, Armando Evangelista, Filipe Cândido, Horácio Gonçalves, Carlos Carvalhal - ver mais informação na página seguinte, Pedro Martins e Leonel Pontes foram outros dos distinguidos.

O congresso contou ainda com uma ‘mesa redonda’ que teve Paulo Fonseca, Pedro Martins e Bruno Travassos como protagonistas.