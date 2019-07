Red Bull Neymar Jr's Five: Conheça os representantes portugueses

Pelo segundo ano consecutivo, Portugal estará representado na final mundial do Red Bull Neymar Jr's Five pelos 'Para a Cueca', uma equipa portuense que entra nesta decisão do inovador torneio de futebol de rua com o objetivo claro de superar aquilo que foi feito no ano passado, a passagem da fase de grupos. O objetivo inicial, assumem, é mesmo esse, mas na mira da equipa nacional está fazer história e, se possível, chegar à final.Artur Botelho, 26 anos"É guarda redes, mas é a nossa base. É muito tranquilo a jogar, nada ali passa. Chamo-lhe de João Matos muito na raça e na vontade"Carlos Alicante, 24 anos"É o nosso menino Chuta Chuta, pois chuta de qualquer lado e de qualquer maneira. É parecido com o André Coelho, do Benfica"Henrique Pinto, 24 anos"Sou esquerdino e rápido. Sou parecido com o Paulinho, do Sporting".Leonel Monteiro, 23 anos"É guarda-redes, mas senpre que vai para a frente está sempre de costas para a baliza adversária para rodar sobre os adversários. Quando consegue passar a bola todos dizemos que é parecido ao Ferrão, do Barcelona"Nuno Vieira, 22 anos"Tem um pé esquerdo incrível, muito rápido na finta curta e muito intenso. É um jogador parecido ao Deo, do Sporting, mas canhoto"Rui Paulo Martins, 29 anos"Tem um pé direito mágico, mas tanto chuta com o direito como com o esquerdo. É muito parecido com o Merlim pela maneira de jogar"Ricardo Sousa, 21 anos"É muito bom no remate, tanto de pé direito como de esquerdo. Joga sempre de costas para a baliza adversária para ganhar a frente ao adversário. É parecido ao Rocha, do Sporting."*) opinião do capitão Henrique Pinto