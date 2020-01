Red Bull Neymar Jr's Five está de regresso: Braga recebe primeira etapa de 2020

Depois da etapa 'extra' realizada em dezembro, o Red Bull Neymar Jr’s Five está de volta em força para a disputa das restantes rondas de apuramento para a final nacional, marcada para o mês de junho, em Lisboa.





Mas antes de chegarem as decisões ainda há muito caminho pela frente, a começar desde já com a segunda etapa, a realizar este fim de semana em Braga. Uma primeira etapa do ano marcada para sábado, no Estádio Municipal de Braga, e que marcará também o arranque de uma parceria entre a Liga Portugal e a Red Bull, a qual contempla a inclusão da disputa da etapa minhota nas atividades da 'final four' da Taça da Liga.De notar que as inscrições para a etapa minhota estão abertas e podem ser feitas no site oficial do torneio Fazendo jus às origens de Neymar, o torneio é disputado ao jeito do futebol de rua, com equipas mistas de cinco elementos (que podem ter dois suplentes), com jogadores dos 16 aos 25 anos e ainda dois 'jokers' com idade acima dos 25. Se as regras de inscrição já são inovadoras, o sistema de jogo é, no mínimo, peculiar: disputadas sem guarda-redes, as partidas têm a duração máxima de dez minutos, vencendo a equipa que acabar com o maior número de jogadores em campo. Isto porque por cada golo marcado é retirado um elemento à equipa que sofre, o que pode ditar o final da partida bem antes dos dez minutos.LISBOA - 7 de dezembroBRAGA – 18 de janeiroLISBOA - 7 de marçoLISBOA - 8 de marçoSEIXAL - 14 de marçoGRANDE LISBOA - 15 de marçoPORTO - 28 de marçoPORTO - 29 de marçoV.N. GAIA - 5 de abrilAÇORES - 18 de abrilMADEIRA - 25 de abril