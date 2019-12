Red Bull Neymar Jr’s Five está de volta a Portugal

Começa já este fim de semana a fase nacional da edição de 2020 do Red Bull Neymar Jr’s Five, o torneio promovido pela conhecida marca de bebidas energéticas e a fundação do avançado do Paris SG. O arranque da nova campanha dá-se este sábado, com uma etapa extra em Sacavém.De Sacavém o torneio segue para os quatro cantos do país e também às ilhas, com a realização de um total de dez etapas das quais sairão as formações qualificadas para a final nacional, a realizar em junho. E o prémio para o grande vencedor dessa decisão não poderia ser mais aliciante, já que os mais fortes terão a chance de viajar ao Brasil e disputar no Instituto Projeto Neymar, em Praia Grande (São Paulo), o título mundial.Fazendo jus às origens de Neymar, o torneio é disputado ao jeito do futebol de rua, com equipas mistas de cinco elementos (que podem ter dois suplentes), com jogadores dos 16 aos 25 anos e ainda dois 'jokers' com idade acima dos 25. Se as regras de inscrição já são inovadoras, o sistema de jogo é, no mínimo, peculiar: disputadas sem guarda-redes, as partidas têm a duração máxima de dez minutos, vencendo a equipa que acabar com o maior número de jogadores em campo. Isto porque por cada golo marcado é retirado um elemento à equipa que sofre, o que pode ditar o final da partida bem antes dos dez minutos.Todas as informações podem ser consultadas no site oficial da prova LISBOA (SACAVÉM) - 7 de dezembroLISBOA - 7 de marçoLISBOA - 8 de marçoSEIXAL - 14 de marçoGRANDE LISBOA - 15 de marçoPORTO - 28 de marçoPORTO - 29 de marçoV.N. GAIA - 5 de abrilAÇORES - 18 de abrilMADEIRA - 25 de abril