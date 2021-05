Red Bull Neymar Jr’s Five está de volta e Portugal volta a marcar presença

Depois de um ano de interrupção por conta da pandemia de Covid-19, o torneio Red Bull Neymar Jr’s Five está de volta em 2021 e, uma vez mais, com representação portuguesa garantida na fase decisiva. Mas antes de lá chegarmos haverá várias rondas de qualificação nacionais, a realizar já a partir de 19 de junho, com a primeira etapa de apuramento em Lisboa. Ao todo serão realizadas nove rondas de apuramento, que definirão os apurados para a Final Nacional, a realizar em 25 de setembro, todas elas seguindo as normas de saúde em vigor (DGS).





As inscrições das equipas podem ser garantidas em www.redbullneymarjrsfive.com , estando o pontapé de saída marcado para 19 de junho, com a primeira qualificação a decorrer em Lisboa. A ação culmina com uma Final Nacional em setembro, que apura a equipa que irá representar Portugal na Final Mundial do Brasil - que decorre em dezembro, no Instituto Projeto Neymar, em Praia Grande.Fazendo jus às origens de Neymar, o torneio é disputado ao jeito do futebol de rua, com equipas mistas de cinco elementos (que podem ter dois suplentes), com jogadores dos 16 aos 35 anos. Se as regras de inscrição já são inovadoras, o sistema de jogo é, no mínimo, peculiar: disputadas sem guarda-redes, as partidas têm a duração máxima de dez minutos, vencendo a equipa que acabar com o maior número de jogadores em campo. Isto porque por cada golo marcado é retirado um elemento à equipa que sofre, o que pode ditar o final da partida bem antes dos dez minutos.O Red Bull Neymar Jr’s Five vai já para a sua quarta edição, tendo já contado com a participação de mais de 400 mil jogadores de 75 países desde a sua criação. Na sua edição nacional conta com o apoio da Push Forward, PlaySports, Câmara Municipal da Covilhã, C.M. de São Vicente, C.M. de Lagoa, C.M. da Maia e da Junta de Freguesia do Parque das Nações, Lisboa.19 JUN. LISBOA I20 JUN. LISBOA II26 JUN. PORTO I27 JUN. PORTO II10 JUL. COVILHÃ17 JUL. MADEIRA04 SET. LAGOA12 SET. LISBOA III18 SET. MAIA25 de setembroBRASIL - dezembro