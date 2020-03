Red Bull Neymar Jr’s Five: Lisboa recebe jornada dupla de apuramento para a final nacional

Depois da ronda inaugural de 2020, disputada em Braga, o Red Bull Neymar Jr’s Five está de volta e agora em dose dupla. Lisboa será o distrito seguinte neste périplo pelo território nacional em busca do representante português para a final mundial, com a disputa entre sábado e domingo de uma ronda dupla a realizar-se no campo PlaySports Arena Alvalade na Escola Secundária Padre António Vieira, em Lisboa.





As inscrições para esta dupla etapa, de onde sairão mais dois apurados para a final nacional, estão abertas e podem ser feitas no site oficial da prova Fazendo jus às origens de Neymar, o torneio é disputado ao jeito do futebol de rua, com equipas mistas de cinco elementos (que podem ter dois suplentes), com jogadores dos 16 aos 25 anos e ainda dois 'jokers' com idade acima dos 25. Se as regras de inscrição já são inovadoras, o sistema de jogo é, no mínimo, peculiar: disputadas sem guarda-redes, as partidas têm a duração máxima de dez minutos, vencendo a equipa que acabar com o maior número de jogadores em campo. Isto porque por cada golo marcado é retirado um elemento à equipa que sofre, o que pode ditar o final da partida bem antes dos dez minutos.Lisboa/Santarém: PMP CARBraga: Team MengãoLisboa: 14 de marçoLisboa: 15 de marçoSeixal: 21 de marçoSintra (Mem Martins): 22 de marçoPorto: 28 de marçoPorto: 29 de marçoVila Nova de Gaia: 4 de abrilAçores: 18 de abrilMadeira: 25 de abrilOliveira de Azeméis: 2 de maio