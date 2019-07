Red Bull Neymar Jr's Five: Portugal apura-se para os 'oitavos'

A equipa portuguesa 'Para a Cueca' assegurou na manhã desta sexta-feira o apuramento para os oitavos-de-final do Red Bull Neymar Jr.'s Five, ao vencer os três jogos disputados no Grupo D, diante de Jamaica, Bélgica e Austrália. Uma campanha 100% vitoriosa com três jogos de dez minutos disputados no curto espaço de menos de uma hora, algo que mesmo assim não fez os portugueses deixarem de brilhar.O primeiro adversário a cair foi a Jamaica, que num encontro bastante intenso Portugal venceu por 5-2. A equipa portuguesa até começou a perder (e, por isso, ficou cedo em desvantagem numérica), mas mesmo assim conseguiu dar a volta e triunfar de forma clara ante a seleção centro-americana.Seguiu-se depois o embate com a Bélgica, a equipa que teoricamente era mais complicada, mas que neste encontro assumiu desde cedo uma postura bastante dura, que levou inclusivamente à expulsão de um dos seus jogadores. Um cartão vermelho que acabou por ser decisivo para o desenrolar do encontro, já que anulou a vantagem inicial dos belgas e permitiu a Portugal embalar para um triunfo por 3-1.A fechar a jornada, num encontro decisivo ante a Austrália, Portugal não acusou a pressão nem o cansaço (a equipa lusa saiu de um encontro e partiu logo para outro) e acabou por vencer por 2-0, no encontro que se revelou o mais equilibrado dos três disputados.Com estes três resultados, Portugal apurou-se diretamente para os 'oitavos' (foi a primeira equipa a consegui-lo), tendo agora de esperar pelo desenrolar da jornada para saber qual o adversário da primeira partida a eliminar, a disputar na manhã de sábado, uma vez mais no Instituto Neymar Jr., em Praia Grande (São Paulo).Autor de cinco dos dez golos portugueses marcados nesta fase de grupos, Vieirinha mostrou-se satisfeito por aquilo que foi feito, mas deixou claro que para ganhar o torneio é necessário melhorar. "O objetivo, que era passar a fase de grupos, foi cumprido. Há muitos aspetos a melhorar, temos de fazer melhor, pois na próxima fase será mais duro ainda. Se queremos chegar a algum lado, temos de dar o melhor de nós. Depois disto, o que vier é por acréscimo. Estamos aqui para dar o nosso melhor e representar o nosso país da melhor forma", disse o jogador de 22 anos.Figura na equipa portuguesa também pela tatuagem que tem num dos gémeos (com o símbolo do torneio Red Bull Neymar Jr.'s Five, Vieirinha admitiu que o duelo mais "complicado foi diante da Bélgica, devido ao facto de eles serem muito físicos, muito duros, não estavam interessados em jogar...".Bélgica-Austrália, 0-5PORTUGAL-Jamaica, 5-2Bélgica-PORTUGAL, 1-3Austrália-PORTUGAL, 0-2Bélgica-Jamaica, 0-5Jamaica-Austrália, 2-31. PORTUGAL, 9 pontos/3 jogos2. Austrália, 6/33. Jamaica, 3/34. Bélgica, 0/3