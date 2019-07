Red Bull Neymar Jr's Five: Portugal cai nos 'quartos'

De notar que nestas rondas a eliminar já se produziram várias surpresas, nomeadamente o afastamento do campeão em título México (diante da Roménia) ou do anfitrião Brasil, que caiu com uma goleada por 5-0 diante da Hungria.

Portugal caiu nos quartos-de-final do Red Bull Neymar Jr's Five, ao ser batido pela equipa do Panamá por 5-0, isto depois de minutos antes ter superado nos 'oitavos' a congénere do Chile.Motivados por aquilo que fizeram na véspera, com três vitórias em três jogos e a respetiva vitória no Grupo D, os 'Para a Cueca' até entraram bem nesta jornada decisiva, ao superarem com grande classe a congénere chilena por 5-1. Ainda assim, tudo seria diferente diante dos panamianos, que depois de surpreenderem a Inglaterra (5-1) afastaram também a turma lusa do torneio.PORTUGAL-Chile, 5-1Inglaterra-Panamá, 1-5Canadá-Kuwait, 1-0Espanha-Austrália, 5-0México-Roménia, 0-3Estados Unidos-Itália, 5-2Hungria-Brasil, 5-0França-Japão, 0-1Panamá-PORTUGAL, 5-0Canadá-Espanha, 0-5Roménia-Estados UnidosHungria-Japão