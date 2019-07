Red Bull Neymar Jr's Five: Portugal enfrenta Chile nos 'oitavos'

Depois de ter superado a fase de grupos do Red Bull Neymar Jr's Five com um percurso 100% vitorioso, Portugal enfrenta no sábado o Chile nos oitavos-de-final, numa partida a disputar pelas 9 horas locais (13 horas de Lisboa).





A formação sul-americana, refira-se, foi a primeira colocada do Grupo J, com duas vitórias (diante de Chipre e Paquistão) e um improvável nulo diante do Egito. No total, o Chile marcou oito golos e não sofreu nenhum.