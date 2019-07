Red Bull Neymar Jr's Five: Portugal já conhece adversários

Ficaram esta quinta-feira definidos os adversários de Portugal na fase de grupos do Red Bull Neymar Jr's Five, um torneio de futebol de rua que este fim de semana, entre sexta-feira e sábado, se realiza no Instituto Neymar Jr., em Praia Grande, São Paulo. Assim, segundo sorteio determinado, os 'Para a Cueca' ficam no Grupo D, tendo como adversários as equipas da Bélgica, Austrália e Jamaica.





Um sorteio que no global agradou ao capitão Henrique Pinto, que curiosamente foi o representante da equipa a ditar a sorte na roleta criada para o efeito. "Estávamos a ficar com medo, porque fomos ficando para o fim, e quando assim é há poucas escolhas... Ainda assim, a escolha foi boa, porque fomos a segunda equipa do grupo. Ficamos com a Bélgica, que parece ter jogadores bons de bola. Depois a Austrália e a Jamaica não conhecemos muito. Vamos ver. Temos boas expectativas, especialmente pela experiência do ano passado, mas também mais responsabilidade e ambição do que o ano passado, porque em 2018 era uma novidade. Agora é diferente. Vamos lutar, sem prometer ganhar, mas vamos lutar com unhas e dentes o nosso país. Portugal estará bem representado", garantiu o capitão nacional, de 24 anos.Os duelos portugueses da fase de grupos disputam-se na manhã de sexta-feira.