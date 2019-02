Red Bull Neymar Jr’s Five: Seixal definiu mais um finalista nacional

Depois das duas rondas em Lisboa, que apuraram as equipas "Dream Team" e "Pupilos da Madragoa" para a Final Nacional, o Red Bull Neymar Jr’s Five mudou-se no último fim de semana para a Margem Sul do Tejo para a disputa da terceira ronda de qualificação, na Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, no Seixal, de onde saiu vencedora a equipa "Canário".Numa ronda na qual marcaram presença 95 jogadores de 18 equipas, os "Canário" foram a formação mais forte, levando a melhor sobre a "Quinta do Conde", com um triunfo claro por 5-0. No terceiro posto ficou a Lust Team, que em 2018 marcou presença na final nacional.Num ritmo frenético, tal como são disputados os encontros deste torneio, o Red Bull Neymar Jr’s Five volta à Margem Norte do Rio Tejo já neste fim de semana, para a disputa da quarta ronda de qualificação, marcada para 3 de março, na Escola Secundária de Mem Martins.Fazendo jus às origens de Neymar, o torneio é disputado ao jeito do futebol de rua, com equipas mistas de cinco elementos (que podem ter dois suplentes), com jogadores dos 16 aos 25 anos e ainda dois 'jokers' com idade acima dos 25. Se as regras de inscrição já são inovadoras, o sistema de jogo é, no mínimo, peculiar: disputadas sem guarda-redes, as partidas têm a duração máxima de dez minutos, vencendo a equipa que acabar com o maior número de jogadores em campo. Isto porque por cada golo marcado é retirado um elemento à equipa que sofre, o que pode ditar o final da partida bem antes dos dez minutos.De notar que as inscrições seguem abertas e podem ser feitas no site oficial da prova LISBOA (16 de fevereiro):LISBOA (17 de fevereiro):SEIXAL (24 de fevereiro):SINTRA - 3 de marçoVISEU - 10 de marçoPORTO - 16 de marçoPORTO - 17 de marçoBRAGA - 23 de marçoGUIMARÃES - 24 de marçoVILA NOVA DE GAIA - 31 de marçoSÃO VICENTE, MADEIRA - 6 de abrilRIBEIRA GRANDE, AÇORES - 14 de abril