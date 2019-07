Red Bull Neymar Jr's Five: Siga a final mundial em direto

O Instituto Neymar Jr., em Praia Grande (São Paulo), recebe nos próximos dois dias (sexta-feira e sábado) a final mundial do torneio Red Bull Neymar Jr's Five, uma prova na qual Portugal estará representado pelos 'Para a Cueca' e que poderá seguir a par e passo no site de Record.





A começar já na sexta-feira, com a disputa da fase de grupos, que poderá acompanhar na íntegra e em exclusivo através do stream que iremos partilhar. Tudo para seguir a partir das 14 horas (hora de Lisboa).De notar que Portugal é logo um dos primeiros países a entrar em ação, abrindo a sua participação pelas 14:12 diante da Jamaica, num jogo a disputar no campo número 3. Pelas 14:48 segue-se um embate com a Bélgica, no campo 2, fechando-se depois a jornada lusa pela fase de grupos às 11 horas, novamente no campo 2, frente à Jamaica.