Red Bull Neymar Jr’s Five: Team Mengão venceu etapa de Braga

O Team Mengão é a primeira equipa de 2020 apurada para a final nacional do Red Bull Neymar Jr’s Five, isto depois de este fim de semana ter sido a mais forte na etapa realizada no sábado em Braga. A formação de Vila Nova de Gaia junta-se aos já apurados PMP CAR, equipa que venceu a ronda extra disputada em dezembro.





Organizada à margem da final four da Allianz Cup, naquele que foi o primeiro passo de uma parceria inédita entre a Liga Portugal e a Red Bull, a etapa minhota contou com a presença de 15 equipas, num emotivo e bem disputado torneio do qual acabou por sair vencedora a equipa gaiense, graças a uma vitória por 1-0 na final diante do Bairro do Vilar.Definido o apurado de Braga, o torneio desce agora no mapa para a disputa de quatro rondas na zona da capital no mês de março. As duas primeiras, a 7 e 8 de março, serão disputadas em Lisboa, seguindo-se uma no Seixal (14 de março) e outra, no dia seguinte, na Grande Lisboa num local a definir.Fazendo jus às origens de Neymar, o torneio é disputado ao jeito do futebol de rua, com equipas mistas de cinco elementos (que podem ter dois suplentes), com jogadores dos 16 aos 25 anos e ainda dois 'jokers' com idade acima dos 25. Se as regras de inscrição já são inovadoras, o sistema de jogo é, no mínimo, peculiar: disputadas sem guarda-redes, as partidas têm a duração máxima de dez minutos, vencendo a equipa que acabar com o maior número de jogadores em campo. Isto porque por cada golo marcado é retirado um elemento à equipa que sofre, o que pode ditar o final da partida bem antes dos dez minutos.: PMP CAR: Team Mengão: 7 de março: 8 de março: 14 de março: 15 de março: 28 de março: 29 de março5 de abril: 18 de abril: 25 de abril