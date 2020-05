Red Bull Street Style 'finta' coronavírus com edição online

O surto do coronavírus tramou alguns dos maiores planos quanto a eventos para este ano - veja-se os cancelamentos do Red Bull Cliff Diving ou do torneio Red Bull Neymar Jr's Five -, mas nem isso fez a Red Bull cruzar os braços. Por isso, em tempo de incerteza, a marca de bebidas energéticas decidiu 'fintar' as condicionantes e lançou-se ao desafio de criar uma edição totalmente online do Red Bull Street Style, um torneio no qual são distinguidos os mais habilidosos com a bola nos pés que já decorre desde 2008.





Sem poder juntar os craques num só espaço físico, a organização aproveitou as novas tecnologias e anunciou a abertura das inscrições iniciais para segunda-feira, num processo simples no qual os candidatos a 'reis da bola' têm apenas de submeter no site oficial do evento um vídeo de 30 segundos no qual mostram os seus melhores truques. Feita esta primeira recolha de candidatos, que decorrerá até 21 de junho, segue-se uma eleição prévia por parte do juri da World Freestyle Football Association (WFFA).Daí serão escolhidos 260 candidatos - 200 homens e 60 mulheres -, que terão na segunda fase (entre 20 de julho e 10 de agosto) a missão de mostrar a sua perícia com a bola ao ritmo da música. Segue-se nova seleção, agora reduzindo o 'pelotão' a 112 - 80 homens e 32 mulheres - para uma terceira fase a realizar em direto no site oficial da competição entre 4 a 11 de setembro. Definidos os melhores desta ronda, segue-se nova fase, entre 4 e 11 de outubro, uma vez mais em direto no site da prova, desta feita com apenas 48 candidatos (32 homens e 16 mulheres). E daqui sairá o lote final, para a discussão do título a 4 de novembro, numa decisão que contará com 16 candidatos masculinos e 8 femininos.Portugal estará já representado na segunda ronda pelo campeão nacional Fábio Simões, mas todos os candidatos nacionais estão desafiados a seguirem os seus passos para tentar levar o nosso país ao topo do freestyle mundial.