Rei Artur está de volta

O Rei Artur está cá! O extremo que deixou marca no futebol português ao serviço de Boavista e FC Porto goza uns dias de estadia no nosso país e, na quarta-feira, treinou com os veteranos do Oliveira do Douro, o que foi motivo de grande alegria dos 'colegas' de equipa por serem acompanhados por alguém tão ilustre.Artur está, assim, perto do seu filho, Artur Júnior, no norte do país. O também extremo, de 23 anos, alinha nos séniores do clube gaiense, emblema que milita na Divisão de Elite da AF Porto.Artur, o pai, conta agora com 48 anos e, depois de pendurar as chuteiras, tem já um vasto currículo como treinador no Brasil. Foi em 2007 que começou, orientando o Rio Branco, do estado de Acre. O último clube que orientou foi o 'seu' Remo, onde é idolatrado. Deixou o comando técnico no passado mês de junho.'Rei' Artur estará em Portugal até meados de dezembro e aproveita para acompanhar o seu filho que, por agora, não treina a 100%. Só corre, tendo em vista a recuperação de uma lesão que o tem acometido de há duas meses para cá. A esperança é a de, como é óbvio, o pai ver ao vivo um golo do filho antes de voltar a atravessar o Atlântico.De referir também que esta comunhão familiar não se esgota nesta ligação de pai e filho durante estes dias de Artur em Portugal. É que o conceituado homem do futebol tem uma irmã a viver no nosso país e o seu cunhado, José Carlos, é o guarda-redes dos veteranos do Oliveira do Douro.