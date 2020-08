Remates da Academia do Johnson vão doar 5 mil euros

A Academia do Johnson, uma instituição sem fins lucrativos de ajuda a jovens carenciados, situada no bairro do Zambujal, Amadora, também está presente na conferência organizada pelo Santander em parceria com Record.

No recinto está colocada uma baliza com um aparelho que permite medir a intensidade de um remate. Os convidados foram desafiados a marcar golos e a velocidade dos remates foi convertida em euros, sendo o valor de 5 mil euros o tecto da doação. Jorge Andrade, antigo jogador da Seleção Nacional, com um ‘tiro’ que atingiu 104 km/h, foi quem rematou mais forte, doando assim 104 euros à instituição.

Record falou com Johnson Semedo, responsável pela Academia que fundou em 2014, que elogiou a organização deste evento dedicado à Champions League e ao futebol. "Agradeço o convite para estar aqui presente. É um evento importantíssimo pois reúne as pessoas dofutebol para juntas pensarem na forma de como responder ao desafio provocado pela pandemia. As coisas não estão fáceis e podem ficar ainda mais difíceis. Temos de cumprir as regras para sair desta situação o mais rapidamente possível", comentou Johnson Semedo.