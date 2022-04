"Renascer das Cinzas": ISCAC convida Briosa

Armando Marques, presidente da SAD da U. Leiria, e Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses, são os palestrantes convidados por parte do ISCAC – Coimbra Business School, para debater o tema "Renascer das Cinzas – a Gestão Desportiva na (Re)construção do clube/projeto". Esta iniciativa, que se realiza na próxima quinta-feira, dia 28 de abril, às 19h45, surge no âmbito da Pós-Graduação em Gestão do Desporto para Dirigentes, que conta já com quatro edições realizadas. Ao queapurou, para a próxima semana está agendada nova abordagem a esta temática, desta vez com convidados com ligação à Académica e à Liga 3.A Coimbra Business School é uma entidade parceira da Académica, razão pela qual todos os sócios e adeptos da Briosa estão convidados a participar nesta aula aberta, que será realizada na plataforma online Zoom. Apesar de gratuita, os interessados devem efetuar a inscrição na página do Facebook da Pós-Graduação.