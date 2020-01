Revista 'Visão' revela que há mais um suspeito de favorecer José Veiga

Segundo a revista 'Visão', o juiz desembargador Rui Gonçalves, que absolveu José Veiga em 2013, num caso de fraude fiscal relacionado com a transferência de João Vieira Pinto para o Sporting, terá recebido o recurso do empresário no seu email quase três meses antes de aquele processo lhe ser oficialmente distribuído no Tribunal da Relação de Lisboa.





Recorde-se que o ex-agente de futebolistas tinha sido condenado em 1ª instância a uma pena suspensa de quatro anos e seis meses de prisão por fraude fiscal e branqueamento de capitais, mas quando o caso chegou ao Tribunal da Relação de Lisboa José Veiga e os então dirigentes do Sporting (Luís Duque e Rui Meireles) foram absolvidos. O antigo jogador João Vieira Pinto acabou mesmo por ser o único condenado por um esquema que lhe permitira não pagar impostos relativos a um prémio de assinatura de 4,2 milhões de euros.