Ricardo Soares vê Moreirense "focado" em pontuar frente ao Marítimo

Ricardo Soares disse que o Moreirense quer somar pontos no jogo de domingo com o Marítimo, referente à 24.ª jornada da Liga NOS, e aproximar-se do principal objetivo, a manutenção.





"Sabemos que é um jogo difícil, será importante para nós conquistar pontos. Estamos extremamente focados nessa conquista, respeitando muito o Marítimo. Faço um apelo aos adeptos, às senhoras no dia delas, para estarem presentes. Esperamos o apoio de todos para conseguir pontos para essa caminhada.""O ponto da última jornada foi importante para as nossas conquistas. A equipa tem crescido, mas ainda vejo possibilidade de uma grande evolução, espero conseguir essa evolução devido à qualidade dos jogadores e às condições de trabalho que o clube proporciona. No futebol as equipas têm avanços e recuos, é importante que os avanços sejam superiores aos recuos. Nesta caminhada podemos por vezes não ter a equipa a corresponder ao que queremos, mas pretendemos uma evolução ainda superior até ao final do campeonato."Temos a ambição forte de lutar pelos pontos até ao último segundo, até à exaustão, em todos os jogos. Temos de lutar muito pelo clube, que nos proporciona condições de trabalho excepcionais e tranquilidade. Temos de retribui o que o clube faz por nós. Lutaremos sempre pelas vitórias.""É uma equipa com grande valor, com jogadores muito rápidos na frente de ataque. É uma equipa que quer ter posse e ser dominadora, que também é forte as transições ofensivas. Preparamos bem o jogo, para nós é importante pensar no que podemos fazer, no nosso espírito de conquista. Quem conhece o adversário e a si próprio está mais perto de ganhar.""Na minha equipa não há A e mais 10. Há um grupo de jogadores que têm feito um trabalho extraordinário. Escolherei aqueles que para este jogo são os jogadores mais preparados para vencer. Estou à vontade porque tenho um conjunto de jogadores com grande profissionalismo. Custa-me deixar jogadores de fora. Os jogadores são muito idênticos no seu valor, o plantel do Moreirense é equilibrado e de qualidade.""Os resultados estão à vista, os factos são por demais evidentes. É um jogador de muita qualidade, está na Liga porque trabalhou para isso. É um homem de grande carácter, que luta até à exaustão. Tem margem para crescer. É nosso objectivo explorar ao máximo as suas capacidades, fazê-lo ver que há margem para crescer. É um dos activos do clube, é uma preocupação minha que ele se possa tanscender e ser uma mais valia.