Roma de Mourinho vence Belenenses SAD no último jogo do estágio no Algarve

A Roma bateu esta quarta-feira o Belenenses SAD por 3-1 naquele que foi o último jogo da equipa orientado por José Mourinho no estágio de pré-época no Algarve.





A formação portuguesa abriu o marcador, depois de Alioune Ndour ter aproveitado um erro de Rui Patrício à passagem dos 15 minutos.O conjunto romano respondeu e chegou ao empate logo de seguida por intermédio de Edin Dzeko (20'). Já na segunda parte, Nicoló Zaniolo confirmou a reviravolta no marcador (56'), tendo sido Borja Mayoral a fixar o resultado final em 3-1 aos 85 minutos.O Belenenses SAD tem encontro marcado com o FC Porto para domingo, no Estádio do Dragão, na 1.ª jornada da Liga Bwin. Já os comandados de José Mourinho ainda disputam mais um particular antes do arranque oficial da época - marcado para 22 de agosto diante da Fiorentina para a Serie A - no sábado, no reduto do Betis.