Qualidade da formação em Portugal elogiada nos Emirados Árabes Unidos

A formação em Portugal tem dado frutos e atirado para a ribalta do futebol vários talentos, sendo o caso de Cristiano Ronaldo o maior exemplo de todos. No entanto, num passado recente, vários outros nomes surgiram, como Fábio Silva, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, João Félix, tornando o futebol português numa espécie de fábrica de talentos.





Uma capacidade formadora que, diga-se, não tem passado despercebida fora de portas. Nos Emirados Árabes Unidos, há quem fale num futebol de pioneiros e tente explicar a receita do sucesso português. Neste sentido, o jornal "The National", através da jornalista Liliane Tannoury, escreveu um longo artigo, no qual tenta dissecar o processo que os clubes lusos têm levado a cabo.Elogiando a forma como os três grandes trabalham em termos de scouting e de recrutamento, esta publicação aponta este como um dos fatores preponderantes, lembrando que há sempre novos talentos a emergir e a saltar para os grandes palcos. Mas há mais. A existência das equipas B, que permitem ganhar experiência competitiva, e o lançamento de bons treinadores são também pedras fundamentais para o sucesso.Sobre este último ponto, o dos treinadores, este artigo menciona um rol de profissionais "inteligente", pródigos em "novos métodos" e com uma grande "capacidade de adaptação".