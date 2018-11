Roubo, extorsão ou tráfico de droga: mais de mil elementos de claques são suspeitos de crimes

O 'Expresso' avança este sábado que há mais de mil membros das claques de futebol em Portugal suspeitos de crimes de roubo, extorsão ou tráfico de droga. Segundo aquele semanário, este número corresponde a um quarto dos 'ultras' oficialmente registados nas 16 principais claques (num total de 4.300). Ainda assim, as autoridades estimam que existam 18 mil pessoas em grupos organizados de adeptos no país.Os dados do 'Expresso' dão conta de que a Juve Leo e os No Name Boys "estão no topo da lista negra das polícias e integram mais de 500 suspeitos de crime, metade do total nacional. Já os Super Dragões têm menos de cem elementos sob investigação", pode ler-se.Na última época registaram-se 3.253 casos de violência e apreensão de tochas e verylights, mais de 500 do que na temporada anterior. "Foram detidos 157 adeptos e identificados perto de 500, quase todos em jogos de futebol; há pelo menos meia centena de adeptos interditos de entrar em estádios", diz o semanário citando dados fornecidos pela PSP.