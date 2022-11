Rui Moreira vai pedir voto de pesar por Fernando Gomes e recorda "um homem bom e diferente"

Rui Moreira recorda Fernando Gomes como "um homem bom e diferente", que se destacou não só pelo brilhantismo nos relvados como pela simpatia fora deles. Em declarações à RTP, o presidente da Câmara Municipal do Porto revelou ainda que vai sugerir um voto de pesar na próxima reunião da autarquia."Vou falar com as forças políticas e seguramente que será aprovado, na próxima reunião de Câmara, um voto de pesar como portuense e campanhense que era. A Campanhã é uma freguesia especial na cidade do Porto", referiu o edil da Invicta, prosseguindo: "Vou recordá-lo com saudade, era uma pessoa que as pessoas do futebol gostavam. Fez parte de uma equipa que fez coisas extraordinárias no FC Porto. Não esteve m Viena mas esteve em Tóquio e ganhou muitos títulos no FC Porto. Quem gostava de futebol gostava de o ver jogar. Era simpático, afável, respeitava os adversários, excepto no momento em que fazia os dribles e aquelas jogadas verdadeiramente extraordinárias que fizeram dele um dos melhores da sua geração."Rui Moreira frisou ainda que viu muitos jogos ao lado de Fernando Gomes e destacou a forma positiva como ele olhava para o futebol. "Via muitas vezes os jogos com o Fernando Gomes. Numa altura em que se fala tanto de arbitragem, em que as pessoas andam todas muito zangadas no futebol, o Fernando era alguém que gostava de ver o jogo pelo jogo, que gostava de comentar as partidas, de elogiar os jogadores e os grandes momentos. Era a sua grande particularidade, a recordação de um homem bom. Todos sabiam que ele era uma pessoa diferente. Num tempo em que o futebol anda tantas vezes zangado e agitado, ele tinha sempre um sorriso. Mesmo durante a sua doença, falava disso abertamente, tinha essa coragem. A coragem da tranquilidade na doença. Nunca se amargurou com a vida. A grande tristeza de não ter estado em Viena por causa de lesão nunca lhe pesou", recordou.