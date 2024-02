Rui Pinto: «A minha vida está bloqueada. Nem sequer posso candidatar-me a um emprego»

Rui Pinto, fundador do Football Leaks, deslocou-se a França para abrir os seus discos rígidos aos investigadores franceses e europeus, num processo que promete mexer com o mundo do futebol. "Tenho a certeza de que ainda há muitas coisas que não foram investigadas, e vimos recentemente um exemplo interessante que envolveu o ministro do Interior francês", revelou o português em declarações à imprensa francesa, referindo-se aos documentos que sustentam as suspeitas de irregularidades fiscais na transferência (222 M€) de Neymar do Barcelona para o PSG, no verão de 2017.

Mas Rui Pinto não se esqueceu da justiça portuguesa e lamentou o "assédio" de que tem sido alvo. "Não exploraram um único byte de dados. Espero que esta batalha interminável com o Ministério Público português chegue ao fim", referiu o luso que ainda admitiu: "A minha vida está totalmente bloqueada. Nem sequer posso candidatar-me a um emprego."