Rui Vitória sugere que "tempos adicionais e últimos minutos de cada parte" sejam cronometrados

Rui Vitória sugeriu, em conversa no podcast Ciência e Futebol, do Portugal Football Observatory, uma mudança no que diz respeito ao tempo útil de jogo no futebol. Para o treinador português, que atualmente comanda a seleção do Egito, o cronómetro devia ser interrompido sempre que o jogo estivesse parado "nos tempos adicionais e eventualmente nos últimos minutos de uma ou das duas partes"."Creio que o futuro passará por cronometrar os tempos adicionais e, eventualmente, os últimos minutos de uma ou das duas partes. Assim garantia-se que esses tempos eram efetivamente jogados. O jogo inteiro parece-me muito difícil", referiu o técnico, antes de, na mesma linha, sugerir o slogan "fazer do jogo um melhor espetáculo" para a Liga Bwin.