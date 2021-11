Santo Tirso homenageia Neno: amigos e antigas glórias reúnem-se num torneio de futebol

Neno, antigo guarda-redes este ano falecido, aos 59 anos, vai ser homenageado amanhã, em Santo Tirso, num torneio de futebol que vai juntar quatro equipas compostas por antigas glórias do futebol português e de Cabo Verde.O 1.º Torneio Internacional de Futebol de Santo Tirso, a realizar no Parque Desportivo Municipal Sara Moreira, vai preencher toda a tarde de sábado. O primeiro jogo irá opor, a partir das 14h00, a equipa 'Amigos do Neno', capitaneada pelo antigo internacional português Fernando Meira, a uma 'seleção de Veteranos da Praia/Cabo Verde'.Para as 15h00 está marcado o encontro entre a 'seleção de Veteranos da Diáspora de Cabo Verde' frente à equipa de 'Amigos do Silvino Morais', ex-guarda-redes, treinada por Rui Águas.Às 16h00, os conjuntos vencidos do primeiro e segundo jogos disputam os terceiro e quarto lugares, estando a final do torneio prevista para as 17h00.A equipa Amigos do Neno tem confirmadas as presenças dos seguintes ex-jogadores: Quim (guarda-redes), Quim Berto, Jorge Andrade, Pedro Mendes, Fernando Meira, Costinha, Joaquim Evangelista, Hugo Almeida, Nuno Assis, Bosingwa, Vítor Alves, Paulo Madeira, Rogério Matias, Bruno Bastos, Alex, Leandro Pires, Nuno Gomes, Ricardo Martins, Nélson Silva, Ricardo Silva e Paulo Santos (guarda-redes). Irá, também, integrar o apresentador da RTP, Jorge Gabriel.Do lado dos Amigos do Silvino Morais, que serão orientados pelo treinador Manuel Machado, vão alinhar o próprio Silvino (guarda-redes) e, ainda, Bruno Teixeira, Malafaia, Abílio, Rui Barros, Bandeirinha, Joaquim Milheiro, Manuel Mirra, Prof. Neca, Tiago Pereira, Mota, Bruno Vale (guarda-redes), Vasco Oliveira, Ricardo Costa, Paulo Assunção, João Pinto, Marco Louçano, Miguel Leal e Bobó.À noite, a partir das 21h30, a Câmara Municipal de Santo Tirso será palco de uma homenagem a Neno, que irá contar com as presenças de Simone Barros, esposa do antigo futebolista, e de muitos dos amigos que com ele partilharam balneário.A sessão terá dois momentos de tertúlia, moderados pelo jornalista da RTP Carlos Daniel, com a participação de João Vieira Pinto (Federação Portuguesa de Futebol), Joaquim Evangelista (presidente do Sindicato dos Jogadores), Paulo Madeira, Dimas, Fernando Meira, Pedro Mendes, Ricardo Rocha e Simone Barros, além de Ricardo Martins, da Associação aPalavra, entidade organizadora da homenagem, que conta com o apoio da Câmara de Santo Tirso.Para recordar a ligação de Neno ao mundo da música, haverá ainda lugar às atuações de Miroca Paris (percussionista cabo-verdiano que integrou as bandas de artistas como Madonna e Cesária Évora), Lúcia Sousa e Armando Fitas (bailarinos que acompanhavam Neno) e o músico Costinha, que também acompanhou o antigo futebolista e cantor.