Ferramentas de scouting e futebol de formação em destaque no arranque do 'World Scouting Congress'

Depois de dois anos de interregnos provocados pela Covid-19, o World Scouting Congress regressou esta quarta-feira ao Porto. O evento, que perdura até esta quinta-feira e que decorre no Hotel Porto Palácio, conta com o contributo de várias personalidades ligadas ao mundo do futebol.A manhã do primeiro dia foi dedicada a uma masterclass dividida em três partes, sendo que as áreas do scouting e do futebol de formação estiveram em grande destaque. Já após Johan Inamo e Isabella Pizzingrilli terem dado a conhecer a empresa Hudl e a forma como clubes, treinadores e empresários podem beneficiar de ferramentas como o WyScout, Luís Morais partilhou a pouco da sua experiência enquanto coordenador de formação/coordenador de scouting em clubes como Real Salt Lake, Sporting e V. Guimarães. Por fim, Eduardo Covelo Mateo, elemento do Celta de Vigo, deu a conhecer o clube e a sua forma de trabalhar nas camadas.A tarde será dedicada ao Football Market, evento no qual clubes (Rio Ave, Vizela, Boavista, Santa Clara, V. Guimarães, Famalicão, Estoril, Arouca, Sp. Braga, Gil Vicente e P. Ferreira, da 1ª Liga, estarão presentes), intermediários e empresas podem ter reuniões de curta duração e o dia de quinta-feira ficará marcado pela apresentação de vários painéis. Petit, Armando Evangelista, Pedro Martins, Joel Pinho, Daniel Carriço e Gilberto Silva serão alguns dos oradores presentes.