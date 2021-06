Se for preciso, chama-se o Éder

Amanhã começa a competição que todos estamos à espera há um ano: o Europeu 2020!





Com um formato diferente, distribuído por 11 países, alguns com estádios vazios outros com estádios cheios, mas nada que mude o objetivo de Portugal ao longo deste mês de competição: Voltar a trazer o caneco!O mister já avisou, tal como em 2016, que leva roupa e tabaco para um mês. Esta confiança já funcionou bem no passado e está tudo à espera que volte a funcionar. E se tivermos que ganhar isto à base do empate e do mini AVC a cada jogo? Que seja!Temos que manter os pés bem assentes na terra é verdade, especialmente com o nosso grupo, mas a confiança está cá. Tanto que o nosso Paulo Futre também acredita que podemos voltar a ganhar isto. E acredita tanto que pediu ao Liminha a odd para Portugal vencer o Euro: 15.00 Bora lá malta que quando voltarem há sardinhada para toda a gente!