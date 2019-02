Seixal recebe terceira etapa de qualificação do Red Bull Neymar Jr’s Five

A Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, no Seixal, vai receber este fim de semana a terceira etapa de qualificação para a fase final nacional do Red Bull Neymar Jr’s Five, da qual sairá mais uma formação apurada para a grande decisão, marcada para 18 de maio, em Lisboa.Na capital, refira-se, foram já disputadas duas rondas de qualificação, ambas na Escola Secundária Padre António Vieira, de onde sairam vencedores os Pupilos da Madragoa e a Dream Team, isto após finais nas quais ambos os conjuntos triunfaram por 5-0. Nestes dois dias estiveram em ação 268 jogadores, num total de 54 formações.Fazendo jus às origens de Neymar, o torneio é disputado ao jeito do futebol de rua, com equipas mistas de cinco elementos (que podem ter dois suplentes), com jogadores dos 16 aos 25 anos e ainda dois 'jokers' com idade acima dos 25.Se as regras de inscrição já são inovadoras, o sistema de jogo é, no mínimo, peculiar: disputadas sem guarda-redes, as partidas têm a duração máxima de dez minutos, vencendo a equipa que acabar com o maior número de jogadores em campo. Isto porque por cada golo marcado é retirado um elemento à equipa que sofre, o que pode ditar o final da partida bem antes dos dez minutos.Pupilos da MadragoaDream TeamSEIXAL - 24 de fevereiroSINTRA - 3 de marçoVISEU - 10 de marçoPORTO - 16 de marçoPORTO - 17 de marçoBRAGA - 23 de marçoGUIMARÃES - 24 de marçoVILA NOVA DE GAIA - 31 de marçoSÃO VICENTE, MADEIRA - 6 de abrilRIBEIRA GRANDE, AÇORES - 14 de abril