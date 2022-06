Seleção de futsal e sub-19 do Benfica vão disputar 'finalíssimas' entre UEFA e CONMEBOL

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de futsal e os sub-19 de futebol do Benfica, ambos campeões da Europa, vão participar na estreia das novas 'finalíssimas' acordadas entre a UEFA e a sul-americana CONMEBOL.Um dia depois da campeã sul-americana de futebol Argentina ter vencido a campeã europeia Itália, por 3-0, em Wembley, os organismos que regem as respetivas competições continentais anunciaram o alargamento do âmbito das competições envolvidas.

Assim, Montevideu vai acolher, em 21 de agosto, o desafio entre o Peñarol, que conquistou a Taça Libertadores sub-20, e o Benfica, que se estreou a ganhar a UEFA Youth League.

O futsal também entra neste formato e vai decorrer em Buenos Aires, entre 16 e 18 de setembro, juntando os campeões Portugal e Argentina, além da Espanha, que substitui a 'vice' europeia Rússia, e Paraguai, finalista no continente sul-americano, numa competição a quatro.

O futebol feminino também está contemplado no projeto, juntando as campeãs que saírem do Inglaterra'2022 e Colômbia'2022.