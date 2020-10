Seleção feminina do Brasil estagiou no Algarve com o apoio do Portimonense

A seleção feminina do Brasil terminou esta terça-feira um estágio de preparação no Algarve, que teve como palco o campo do hotel da Penina, com o apoio logístico da SAD do Portimonense, que cedeu, inclusive, o autocarro para as deslocações da comitiva.





Os trabalhos, comandados pela selecionada Pia Sundhage, reuniram apenas jogadoras que atuam nos Estados Unidos, Europa e China, pois recentemente teve lugar no Brasil um estágio que incluiu as jogadoras ao serviço de clubes brasileiros.Esta foi o segundo estágio da seleção brasileira de futebol feminino no Algarve em pouco mais de um ano. Recorde-se que antes do Mundial de França de 2019 a canarinha esteve em Portimão durante cerca de três semanas, também, como agora, com o apoio logístico da SAD do Portimonense.As excelentes relações mantidas pela administração da SAD dos alvinegros com a Confederação Brasileira de Futebol saíram reforçadas, estreitando-se uma ligação que deverá ter novos capítulos, atendendo aos elogios deixados por responsáveis e jogadoras da canarinha pela forma como a comitiva foi tratada e pelas condições encontradas.Marta, por seis vezes distinguida como a melhor jogadora do Mundo, foi uma das participantes no estágio e deixou "um abraço à torcida do Portimonense", numa mensagem partilhada nas redes sociais.