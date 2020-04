SemperFit a todo o gás com os treinos em casa

O ‘personal trainer’ Bruno Novo voltou a animar a tarde de ontem no site de Record, com mais um treino em direto no Instagram. À boleia das sessões do nosso PT, falámos com Luís Filipe, líder da SemperFit, empresa que se dedica à comercialização de material desportivo, na área do fitness.

“As pessoas estão em casa e querem fazer exercício. Estamos nesta fase em completo contraciclo, com um volume de vendas muito maior, sobretudo online. Um exagero”, reconheceu o responsável da empresa de Sintra. “Estamos a remar contra a maré, a contratar pessoas, mesmo em condições difíceis.”

As encomendas, sobretudo de halteres e elásticos, chegam de toda a Europa. “As pessoas percebem que vai demorar a voltar ao normal e estão a montar ‘ginásios’ em casa. Mesmo quando regressar a normalidade, vai ser gradual a procura.”