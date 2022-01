«Senti-me humilhado»: menor algemado pela GNR durante jogo de futebol em Aveiro

Leandro Madeira, de 17 anos, foi algemado pela GNR durante um jogo de futebol júnior, no passado sábado, entre o Pampilhosa e a FIDEC. O jovem foi expulso pelo árbitro e, segundo a autoridade, resistiu em sair do campo. Foi nesse momento que os guardas algemaram Leandro Madeira para o retirar do campo."Não compreendo porque me fizeram isto, não resisti a sair do campo. Assim que o árbitro me expulsou, os dois guardas algemaram-me contra os ferros", explicou Leandro Madeira citado pelo Correio da Manhã . "Senti-me humilhado por ter sido algemado em frente aos meus colegas de equipa e dos adeptos da FIDEC.