Siga o ritmo

A qualificação para o mundial 2022 segue a bom ritmo e, por falar em ritmo, que tal irmos ouvir uns ritmos futebolísticos sul americanos? É verdade, hoje há qualificação da CONMEBOL, que segue com um jogo em atraso, devido àquele episódio caricato do Brasil vs Argentina que, mesmo com este jogo em atraso, continuam em primeiro e segundo do grupo, respetivamente.





Vamos então a esses ritmos latinos e que melhor para acompanhar esta "dança", que um jogo da casa no Colômbia vs Chile