Silas encomendou 500 máscaras de proteção

Jorge Silas anunciou esta quinta-feira que encomendou 500 máscaras de proteção em nome pessoal para serem doadas ao Hospital Garcia de Horta, em Almada.





"Boa noite a todos, estou a tentar conseguir 5.000 máscaras para fazer face a este pedido dos enfermeiros do Hospital Garcia de Horta, em Almada. Já consegui encontrar as máscaras e já encomendei pessoalmente 500, quem quiser ajudar, por favor mande mensagem privada. Muito obrigado", vincou o antigo treinador do Sporting e Belenenses SAD através da conta pessoal de Twitter.O ex-internacional português, de 43 anos, já havia lançado um apelo à população para superar a pandemia do novo coronavírus.