Silvino Louro homenageado em congresso

O 8º Congresso Internacional de Guarda-Redes NGA Soccer homenageou Silvino Louro, um dos melhores guarda-redes de sempre e um dos treinadores mais bem-sucedidos das últimas décadas. O antigo guardião de V. Setúbal, V. Guimarães, Aves, Benfica, FC Porto e Salgueiros, hoje no Sudão, no Al-Hilal Omdurman, participou ontem no fórum, com uma entrevista na qual passou em revista a carreira com o jogador.

Inspirado na adolescência por Damas e no resto da carreira por Bento, Silvino tornou-se um dos expoentes do treino da função que foi a sua. Na conversa esclareceu ter sido em 1988, por altura da final da Taça dos Campeões, que recebeu os vídeos que determinaram o futuro: “Eram umas cassetes Beta cheias de exercícios que comecei a utilizar a partir de então.” De resto, esse jogo com o PSV constitui marco importante no percurso. Silvino não tem dúvidas de que, hoje, aos 62 anos, com a minúcia da informação recolhida e a sofisticação do treino, tudo seria diferente: “Dos seis tiros que não defendi, hoje parava pelo menos um. O remate do Nielsen, o central dinamarquês, defendia-o. Já vi a sequência final dezenas de vezes e tenho a certeza de que aquele era meu.”