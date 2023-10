Sindicato de Jogadores promove conferência sobre literacia financeira

O Sindicato de Jogadores, em colaboração com o Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF), organiza uma conferência sobre a gestão financeira dos jogadores na era digital. O evento vai realizar-se a 30 de outubro, às 16 horas, no Auditório Agostinho da Silva, na Universidade Lusófona.Na conferência, que terá uma duração de 90 minutos, vão participar os ex-jogadores Miguel Garcia e Edite Fernandes que abordarão, entre outros assuntos, as implicações de um contexto de inflação e subida de taxas de juro.A iniciativa está inserida no ciclo "Player’s Corner", promovido pelo Sindicato dos Jogadores, liderado por Joaquim Evangelista. O "Player’s Corner" é um espaço de debate, que reflete sobre os grandes temas do futebol português, sob o ponto de vista do jogador.