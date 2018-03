Continuar a ler

O presidente do SJPF, Joaquim Evangelista, manifestou também disponibilidade para colaborar em qualquer iniciativa que honre a memória do capitão da Fiorentina.



"Manifestamo-nos ao vosso dispor para colaborar em qualquer forma de iniciativa ou tributo com que entendam honrar a memória de Davide Astori", assinala o SJPF.



Astori foi no domingo encontrado morto no quarto de hotel em que a sua equipa se encontrava em estágio, para um jogo em Udine, ao que tudo indica por causas naturais, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.



O Sindicato dos jogadores profissionais de futebol (SJPF) associou-se esta segunda-feira ao luto pela morte do defesa italiano Davide Astori, numa mensagem enviada ao Sindicato italiano (AIC)."Na sequência das notícias do trágico desaparecimento do jogador de futebol Davide Astori, e em nome do Sindicato dos Jogadores, apresentamos as nossas sinceras condolências à família alargada do futebol italiano e, em particular, o nosso sentido pesar à família de um jovem tão respeitado e apreciado", refere a nota.

Autor: Lusa